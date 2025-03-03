В KNAB поступило уже 30 сигналов о возможных нарушениях предвыборной агитации

С начала периода предвыборной агитации в Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) поступило 30 сигналов о возможных нарушениях предвыборной агитации, в том числе о 12 возможных случаях использования административных ресурсов, сообщили агентству LETA в KNAB.

На данный момент KNAB оценивает полученную информацию. В то же время KNAB пока не получила ни одного подтверждения незаконной деятельности.

Ранее сообщалось, что 8 февраля официально стартовал 120-дневный предвыборный период, предваряющий выборы в самоуправления, которые состоятся 7 июня.

В этот период необходимо соблюдать правила и ограничения на предвыборную агитацию, включая два новых требования, связанных с использованием искусственного интеллекта (ИИ) в политической рекламе.

Политические организации, кандидаты в депутаты и любые другие участники агитации должны информировать общество, если в предвыборной агитации используется ИИ.

Это означает, что все опубликованные в интернете видеоролики и другие агитационные материалы, в визуальном оформлении которых использовались инструменты искусственного интеллекта, должны содержать четкое и недвусмысленное указание на то, что соответствующий материал был создан с помощью ИИ.

Это требование относится ко всем платным агитационным материалам, независимо от среды агитации. Оно не касается редактирования и создания текстов.

В KNAB отметили, что наиболее характерные манипуляции с использованием ИИ в период предвыборной агитации могут быть связаны с синтезированием голосов кандидатов или включением портрета в изображения или видео, имитируя разговоры и ситуации, которые не соответствуют действительности.

Поэтому KNAB призывает потенциальных избирателей критически оценивать информацию, размещенную в публичном пространстве, и проверять ее достоверность.

Если участник кампании не будет соблюдать вышеуказанное условие, KNAB будет вправе принять решение о запрете дальнейшего размещения и распространения агитационного материала, созданного с помощью искусственного интеллекта.

В то же время запрещено использование поддельных или анонимных аккаунтов в социальных сетях, созданных автоматическими системами, для предвыборной агитации.

Кроме того, KNAB напоминает, в этот период также действует ряд других ограничений, включая запрет на скрытую агитацию, наиболее узнаваемой формой которой является неуказанный плательщик за агитационные материалы, и запрет на использование административных ресурсов государственных и муниципальных учреждений для проведения агитации.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !