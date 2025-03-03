Силиня: Латвия не исключает возможность отправки своих вооруженных сил для поддержания мира в Украину

Латвия не исключает возможность отправки своих вооруженных сил для поддержания мира в Украину, однако приоритетом остается национальная безопасность и национальные интересы Латвии, заявила в понедельник, 3 марта, журналистам премьер-министр Эвика Силиня ("Новое Единство").

Силиня, комментируя онлайн-переговоры лидеров стран Балтии с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, отметила, что все больше проявляется стремление "создать коалицию доброй воли, в которой могли бы участвовать те страны, которые хотят и могут предоставить дополнительную поддержку Украине".

Глава правительства подчеркнула, что возможность отправки латвийских сил в Украину для поддержания мира не исключается, однако при принятии решений на первом месте будут стоять национальная безопасность и интересы Латвии. Это понимают и все другие страны, участвующие в этих переговорах.

Силиня отметила, что Латвия, например, по-прежнему может предлагать украинцам различные возможности для обучения.

"У нас есть много других возможностей помочь украинцам. Этот вопрос нужно рассматривать в стратегическом контексте, чтобы он никоим образом не противоречил интересам Латвии, которые на первом месте," – заявила премьер-министр, говоря о возможной отправке латвийских сил в Украину.

Также президент Латвии Эдгар Ринкевич отметил, что на встрече по вопросам обороны в Лондоне поднимался вопрос, например, об отправке европейских военных в Украину.

По его мнению, европейские военные могут быть направлены в Украину только в том случае, если при этом удастся воспользоваться возможностями, имеющимися в распоряжении США – как военными, так и экономическими.

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