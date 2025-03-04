Слайдиньш: Россия может выжить только в состоянии войны, потому что на этом держится ее экономика

Россия может выжить, только ведя войны, потому что вся ее экономика подчинена военным нуждам. Такое мнение в интервью Латвийскому радио высказал начальник штаба Земессардзе, майор Янис Слайдиньш.

Он отметил, что Россия не достигла своих стратегических целей в войне в Украине, но и Украина находится далеко не в лучшем положении, поскольку значительная часть ее территории оккупирована, а "мир", который сейчас навязывает администрация нового президента США Дональда Трампа, означает лишь заморозку конфликта.

Оценивая заявления Трампа о приостановке помощи Украине, Слайдиньш отметил, что это влечет за собой много неизвестности и вызовов. Самым большим вызовом будет обеспечение противовоздушной обороны, поскольку ракетные для систем Patriot производит только США.

Другая существенная проблема - приостановит ли США поддержку в сфере разведки и раннего предупреждения об авиаударах, где Европа может заменить США, но не сразу. В качестве третьего возможного вызова эксперт назвал вероятное отключение интернет-систем Starlink, которые не будут незаменимыми, но, безусловно это вызовет проблемы.

В свою очередь, о запасах артиллерийских боеприпасов Украины трудно судить, заявил Слайдиньш. Однако он отметил, что в основном сейчас используются беспилотники, где Украина значительно развила свои возможности.

Он не видит оснований для серьезных потрясений на фронте, поскольку Украина стала сильнее в военном отношении, а у России нет мощностей для больших прорыров.

Как сообщалось ранее, Трамп в понедельник приостановил военную помощь для Украины, резко усилив давление на Киев, чтобы тот согласился на мирные переговоры с Россией.

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