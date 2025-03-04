Исследование: иностранные студенты в 2024 году принесли экономике Латвии 385,2 млн евро

Общий вклад иностранных студентов в экономику Латвии в прошлом году составил 385,2 млн евро, свидетельствуют подсчеты исследователей Латвийского института стратегических и экономических решений (LaSER).

191,6 млн евро составляет прямой вклад в экономику Латвии: плата за обучение, расходы на жилье и проживание, расходы гостей. Еще 193,6 млн евро - косвенный вклад иностранных студентов.

Прямые налоги с этой суммы, уплачиваемые в госбюджет, составляют 58 млн евро, подсчитали исследователи.

Треть от общего вклада в экономику Латвии, или 139 млн евро, сделали иностранные студенты, обучающиеся в Рижском университете им. Страдиня (РУС). Если ежегодный прирост студентов сохранится на уровне 9,5%, то за следующие шесть лет этот вклад может достичь миллиарда евро, прогнозируют авторы исследования.

В 2023 году 14% от общего числа студентов в Латвии составили иностранные студенты. В латвийских вузах учились 10 400 иностранных студентов, что на 6100 студентов больше, чем в 2014 году. Иностранные студенты чаще выбирают обучение в Рижском техническом университете и РУС.

При этом один из авторов исследования Даунис Ауэрс оценивает долю иностранных студентов в Латвии как небольшую. Он отметил, что, например, в Кембриджском и Оксфордском университетах доля гораздо выше - 32% и 35% от общего числа студентов соответственно.

"В европейском контексте наиболее конкурентоспособны вузы, которые открыты для иностранных студентов", - сказал он.

В то же время по сравнению с соседними странами в Латвии наибольшее число международных студентов, так как в Литве в 2023 году обучались 9900 иностранных студентов, а в Эстонии - 4300.

Ауэрс объяснил это различной господдержкой, отметив, что в Эстонии более значительную роль играют государственные стипендии. Между тем, в Латвии 97% иностранных студентов учатся за собственные средства.

Треть иностранных студентов родом из Западной Европы. Вместе с тем, за последние десять лет в Латвии резко выросло число студентов из Индии - на 18 процентных пунктов. Студенты из Китая составляют всего 1% от всех студентов, хотя китайцы составляют значительную часть международного рынка, отмечают исследователи.

При этом большинство иностранных студентов после учебы не планируют оставаться в Латвии. Реже всего работу или продолжение учебы здесь рассматривают студенты из Центральной, Северной и Западной Европы.

Ауэрс призвал политиков более активно искать способы удержать иностранных студентов по окончании обучения в Латвии.

В политическом отчете "Иностранные студенты в Латвии: Источник роста?" проанализировано влияние иностранных студентов на латвийский сектор образования, рынок труда и экономическое развитие.

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