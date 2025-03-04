"Cуверенная власть" и "Объединение младолатыши" предложили кандидатуру Степаненко на пост мэра Риги

Партии "Суверенная власть" и "Объединение младолатыши" стартуют на предстоящих муниципальных выборах совместно и на пост мэра Риги предлагают кандидатуру Юлии Степаненко, говорится в заявлении политических сил для СМИ.
В нем отмечается, что, "отвечая на запрос общества", обе политические силы решили сформировать общий список кандидатов во всех самоуправлениях Латвии.
Презентация совместных программ и списков кандидатов запланирована на конец марта.
Как сообщалось, выборы самоуправлений пройдут в начале июня.
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