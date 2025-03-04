Пациенты, доставленные в больницу Страдиня, ожидают своей очереди в скорых по 2-3 часа

По два, а то и по три часа приходится проводить пациентам в "неотложках", которые привозят больных в Клиническую университетскую больницу Паула Страдиня. Служба неотложной медицинской помощи (СНМП) работает в кризисном режиме, поскольку наплыв пациентов очень велик. Об этом сообщает LSM.lv.

И руководство СНМП, и Министерство здравоохранения считают подобную ситуацию недопустимой. Новый руководитель больницы пообещал решить эту проблему, однако воз и ныне там.

Как отмечает издание, в том случае, если жизнь доставленного в больницу пациента находится в опасности, его принимают незамедлительно. Остальным же приходится ждать прямо в специализированных машинах по 2-3 часа. Реальным решением данной ситуации в медучреждении называют возможность перенаправлять пациентов в другие больницы.

На момент, когда в больницу приехали журналисты ЛТВ, в очереди стояли две "неотложки". К тому моменту больница приняла уже 92 пациента, больше мест не оказалось. Переполнены пациентами и все больничные помещения.

Руководитель центра неотложной медицинской помощи Робертс Фурманис заявил: "Мы об этом уже много говорили. Население стареет. Помещения не становятся больше. Количество пациентов увеличивается. Болезни становятся все более тяжелыми".

Руководитель СНМП Лиене Ципуле считает подобную ситуацию недопустимой и считает, что решение таких вопросов полностью лежит на руководителе больницы.

С позицией Ципуле согласны и в Минздраве. Однако госсекретарь МЗ Агнесе Валюлиене отметила: пока не построят новый корпус больницы, помещений будет не хватать.

Член правления Клинической университетской больница им. Паула Страдиня Даце Жентиня считает, что реальным решением проблемы стала бы возможность перенаправлять пациентов в другие больницы. Например, в Бауску, Елгаву или Юрмалу.

А тем временем проблема так и остается нерешенной. Например, в минувший понедельник возле больницы в очереди стояли 13 автомобилей Скорой помощи, одной бригаде пришлось вместе с пациентом ожидать свой черед три часа.

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