Минздрав совместно со специалистами разработал учебный фильм о сексуальном и репродуктивном здоровье для учеников 5-12-х классов. Фильм охватывает важнейшие вопросы, которые волнуют девочек и мальчиков на этапе полового созревания, в том числе о физиологических изменениях в организме и первых сексуальных отношениях.

Представления молодежи о сексуально-репродуктивном здоровье условно делятся на две категории — знание анатомии половых органов, механизма сексуальной жизни и психоэмоциональное понимание сексуальных отношений, и обе они одинаково важны, поэтому фильм включает в себя как физиологические, так и психоэмоциональные аспекты.

Учебный фильм состоит из трех эпизодов — "Становимся женщинами" для учащихся 5-7-х классов, "Становимся мужчинами" для той же возрастной категории и "Построение отношений" — для учеников 8-12-х классов. В третьем эпизоде речь идет об исследовании своего тела, первых сексуальных отношениях, контрацепции и профилактике сексуально-трансмиссивных заболеваний. В каждом эпизоде есть дискуссионные вопросы. Фильм снабжен субтитрами, есть версия с сурдопереводом и аудиоверсия.

Чтобы выяснить, соответствует ли содержание фильма потребностям и интересам подростков, после создания он был протестирован на школьниках из разных регионов Латвии. Дети сочли фильм полезным, рекомендуя и другим его посмотреть.

Фильм доступен — здесь.

Аудиоверсия — здесь.

Фильм снят по инициативе Минздрава в рамках проекта Европейского социального фонда "Комплексные мероприятия по укреплению здоровья и профилактике заболеваний".

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