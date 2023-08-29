На Видземском шоссе участок контроля средней скорости начинается от моста через Вейупите в Сигулде и заканчивается в Аугшлигатне, а на шоссе Цесис-Вецпиебалга - от Яунклекери до Крустакрогса.
Помимо скорости, на участках будет контролироваться наличие ОСТА и техосмотра, а на Видземском шоссе и наличие виньетки.
Первый радар средней скорости начал работать 14 августа на участке Рижской окружной дороги (A5) от Стуниши до Яунмарупе.
Радары средней скорости вводятся в Латвии для повышения безопасности дорожного движения. Как свидетельствует статистика ДТП, самым распространенным видом серьезных аварий являются столкновения автомобилей, а причинами столкновений — неверные решения водителей за рулем, необдуманные маневры, последствия которых усиливаются высокой скоростью. Как показывает опыт других стран, на участках с контролем средней скорости количество ДТП уменьшается.
Система контроля средней скорости измеряет скорость на основе времени, затраченного на проезд определенного участка дороги. В начале и в конце участка устанавливается оборудование, которое фиксирует время въезда и выезда автомобиля на данный участок и рассчитывает среднюю скорость, с которой этот участок пройден. Если средняя скорость транспортного средства, зафиксированная системой, выше максимально допустимой, его владелец будет оштрафован.
Систему контроля средней скорости по результатам закупки устанавливаеткомпания Fima Group за 1,261 млн евро. Система вводится в Латвии с опозданием примерно на пять месяцев, за что компания Fima Group заплатит штраф.