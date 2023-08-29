Сегодня ночью на Видземском шоссе (А2) и на дороге Цесис-Вецпиебалга (Р30) начнут работать участки контроля средней скорости, сообщили агентству LETA в Latvijas valsts ceļi.

На Видземском шоссе участок контроля средней скорости начинается от моста через Вейупите в Сигулде и заканчивается в Аугшлигатне, а на шоссе Цесис-Вецпиебалга - от Яунклекери до Крустакрогса.

Помимо скорости, на участках будет контролироваться наличие ОСТА и техосмотра, а на Видземском шоссе и наличие виньетки.

Первый радар средней скорости начал работать 14 августа на участке Рижской окружной дороги (A5) от Стуниши до Яунмарупе.

Радары средней скорости вводятся в Латвии для повышения безопасности дорожного движения. Как свидетельствует статистика ДТП, самым распространенным видом серьезных аварий являются столкновения автомобилей, а причинами столкновений — неверные решения водителей за рулем, необдуманные маневры, последствия которых усиливаются высокой скоростью. Как показывает опыт других стран, на участках с контролем средней скорости количество ДТП уменьшается.

Система контроля средней скорости измеряет скорость на основе времени, затраченного на проезд определенного участка дороги. В начале и в конце участка устанавливается оборудование, которое фиксирует время въезда и выезда автомобиля на данный участок и рассчитывает среднюю скорость, с которой этот участок пройден. Если средняя скорость транспортного средства, зафиксированная системой, выше максимально допустимой, его владелец будет оштрафован.