Фото: DELFI
Латвийская ассоциация журналистов объявила номинантов на премию "За выдающиеся достижения". Премии в разных категориях будут вручены 8 сентября. Среди претендентов на награды — журналисты портала Delfi. В том числе в номинации "Новостная журналистика и репортаж" — журналист русской версии портала Delfi Анастасия Ефремова, автор материала о гражданах России, которым предстоит сдать экзамен по латышскому языку, чтобы сохранить вид на жительство в Латвии.

Жюри будет оценивать журналистские работы в категориях "Новостная журналистика и репортаж", "Интервью и описание", "Исследования и аналитика", "Регионы и диаспора" и "Редактор года". Также в этом году вводится новая номинация "За достижения в спортивной журналистике".

В категории "Новостная журналистика и репортаж" номинированы работы:

В категории "Интервью или описание" номинированы работы:

В категории "Исследования и аналитика" номинированы работы:

В категории "Регионы и диаспора" номинированы работы:

Номинанты в категории "Редактор года":

  • Эрика Сташкевича, TVNet;
  • Филипс Ластовскис Delfi;
  • Илзе Пунцуле-Агинта, Латвийское радио;
  • Рудите Спаковска, LTV.
  • Айварс Пасталниекс, Klubs.

На специальную премию "За выдающиеся достижения в области спортивной журналистики" номинированы следующие работы:

Ежегодная премия за выдающиеся работы и достижения в журналистике вручается за период с июля 2022 года по июнь 2023 года.

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