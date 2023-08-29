Жюри будет оценивать журналистские работы в категориях "Новостная журналистика и репортаж", "Интервью и описание", "Исследования и аналитика", "Регионы и диаспора" и "Редактор года". Также в этом году вводится новая номинация "За достижения в спортивной журналистике".
В категории "Новостная журналистика и репортаж" номинированы работы:
- Снос памятника в Пардаугаве. Служба новостей LTV, Янис Гесте, Дагния Неймане-Вевере, Диана Вилипа-Фолк, Ивета Элксне, Гундарс Редерс, Лиене Жеймунде, LTV.
- Новостные репортажи Украины. Иева Варна и Сергей Медведев, TV3.
- Массовые кладбища могилы в Изюме. Гинтс Амолиньш, Ингус Граудиньш, LTV.
- В управляемом "националами" Огре пройдет выставка коллекции Авена, включенному в санкционный список. Марта Сондаре, Селина Пуке, Delfi.
- На что жалуются граждане России, которые хотят сохранить вид на жительство в Латвии. Анастасия Ефремова, Delfi.
- Специальная программа Службы новостей Латвийского радио, посвященная восстанию Евгении Пригожина. Команда Службы новостей Латвийского радио, продюсер Айга Пелане, Латвийское радио;
- Группировка нелегальных таксистов в аэропорту Риги. Артурс Шпакс, BezTabu, TV3.
В категории "Интервью или описание" номинированы работы:
- Паула и путь. Хенриета Верхустинска, Андрейс Верхустинскис, LTV.
- Большой разговор с Лианой Лангой о "кампании по дерусификации" в Латвии. Артем Липин, TVNet.
- "Богатство не имеет значения" — Раймондс Геркенс о блеске и упадке своего бизнеса. Айя Богданова, Байба Крастиня, Delfi.
- Падение с самоката и жизнь распадается… . Агнесе Мейере, IR.
- "Дети фронта: Украденные мечты". Ина Страздиня, Ингус Граудиньш, Даце Кокле, LTV.
- Донор органов Алина Ансоне. Пять человек были спасены. Иева Алберте, Delfi.
В категории "Исследования и аналитика" номинированы работы:
- Большая жизнь Марека, в 2 сериях. Авторский коллектив Aizliegtais paņēmiens, LTV.
- Мамочка, этот дядя мой друг. Санита Емберга, Анния Петрова, Инга Сприньге, Гедертс Гелзис, Рейнис Будзе, "Re:Baltica", Латвийское радио.
- Тренироваться следует на кошках, а не на людях. Ужасный рекорд Латвии по трансплантации печени. Иева Алберте, Delfi.
- Латыши кармы. Инга Сприже, Инесе Браже, Байба Клява, режиссер Угис Олте, "Re:Baltica", TV3.
- Для чего нужен государственный бюджет? Янис Домбурс, Зане Маче, Мадара Фридрихсоне, LTV.
- Профессор, исследователь и плагиатор. Байба Клява, IR.
- "Дело мамы". Айга Вецкалне, Даце Крейере, Иво Тауриньш, Беате Берзиня, Юстине Савицка, Латвийское радио.
В категории "Регионы и диаспора" номинированы работы:
- Даугавпилс хочет отказаться от сохранения крепости — "это обычный микрорайон". Даце Иванова, LSM,
- Цикл статей — Pīrubeža tīmu stuosti. Марта Пузака, портал Lakuga.lv.
- Цикл программ "Встретимся на вокзале!". Иева Бенефелде, ReTV.
- Украина должна победить! Оксана Пугачева, Ивонна Плауде, Агита Пуките, Лиена Треде, Neatkarīgās Tukuma ziņas.
Номинанты в категории "Редактор года":
- Эрика Сташкевича, TVNet;
- Филипс Ластовскис Delfi;
- Илзе Пунцуле-Агинта, Латвийское радио;
- Рудите Спаковска, LTV.
- Айварс Пасталниекс, Klubs.
На специальную премию "За выдающиеся достижения в области спортивной журналистики" номинированы следующие работы:
- Громкий скандал: безобразные сцены латвийского футбола. Гиртс Поммерс, TV3.
- Он пил, кричал, соблазнял… Почему карьера тренера Стельмаха в баскетболе продолжала процветать. Янис Фрейманис, Delfi.
- Интервью с президентом Латвийского олимпийского комитета Жоржем Тикмером. Раймондс Рудзатс, LTV.
- Цикл спортивных новостных на LTV — "Что нужно изменить в латвийском спорте". Редактор Р. Рудзатс, журналисты А. Аузиньш и Я. Валдовскис, LTV.
Ежегодная премия за выдающиеся работы и достижения в журналистике вручается за период с июля 2022 года по июнь 2023 года.
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