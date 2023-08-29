Латвийская ассоциация журналистов объявила номинантов на премию "За выдающиеся достижения". Премии в разных категориях будут вручены 8 сентября. Среди претендентов на награды — журналисты портала Delfi. В том числе в номинации "Новостная журналистика и репортаж" — журналист русской версии портала Delfi Анастасия Ефремова, автор материала о гражданах России, которым предстоит сдать экзамен по латышскому языку, чтобы сохранить вид на жительство в Латвии.

Жюри будет оценивать журналистские работы в категориях "Новостная журналистика и репортаж", "Интервью и описание", "Исследования и аналитика", "Регионы и диаспора" и "Редактор года". Также в этом году вводится новая номинация "За достижения в спортивной журналистике".

В категории "Новостная журналистика и репортаж" номинированы работы:

В категории "Интервью или описание" номинированы работы:

В категории "Исследования и аналитика" номинированы работы:

В категории "Регионы и диаспора" номинированы работы:

Номинанты в категории "Редактор года":

Эрика Сташкевича, TVNet;

Филипс Ластовскис Delfi;

Илзе Пунцуле-Агинта, Латвийское радио;

Рудите Спаковска, LTV.

Айварс Пасталниекс, Klubs.

На специальную премию "За выдающиеся достижения в области спортивной журналистики" номинированы следующие работы: