В рижском районе Зиепниеккалнс появилась новая улица Реймермуйжас, а находящаяся рядом с ней улица Тумес была полностью реконструирована. Это стоило более миллиона евро, сообщила компания-девелопер Bonava Latvija.

Девелопер в августе закончил работу над инженерными коммуникациями на новой улице. Ее длина — 180 метров, покрытие — брусчатка. Улица была построена для того, чтобы было удобнее проехать и пройти к домам и участкам на улице Мисас.

Полностью реконструирована 250-метровая улица Тумес. Теперь на ней двухполосное движение с широкими тротуарами с двух сторон. Была построена новая ливневая канализация, водопровод, электросети, уличное освещение, система слаботочных сетей (интернет-кабели, сети кабельного ТВ и т. д.). Вдоль улицы построены автостоянки для жителей ближайших окрестностей.

Также компания завершила работы в Кенгарагсе в окрестностях улицы Прушу. В эксплуатацию сдан 130-метровый участок улицы, соединяющий улицу Прушу и стадион, 65-ю школу и два детских сада. Также было реконструировано 185 метров улицы во внутреннем дворе, проведены электросети, установлено уличное освещение, приведены в порядок канализация и водопровод.