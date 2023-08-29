Латвия поддерживает восстановление пассажирского железнодорожного сообщения между Литвой и Латвией и в первую очередь создание маршрута Рига-Даугавпилс-Вильнюс, заявили в Министерстве сообщения. Это улучшит мобильность населения между двумя странами и одновременно решит проблемы с перевозкой пассажиров по маршруту между Даугавпилсом и Ригой.

Сейчас между государствами ведутся переговоры о наиболее выгодном варианте.

"Для нас важно, чтобы этим маршрутом пользовалось как можно больше пассажиров.

потребности которых связаны не только с поездкой в одну или другую столицу. Мы считаем, что включение второго по величине города страны в маршрут полностью соответствовало бы этому условию. Надеемся, что операторы железнодорожных пассажирских перевозок в ближайшее время выступят с развернутым предложением", - заявил министр сообщения Янис Витенбергс.

AS Pasažieru vilciens и литовский государственный оператор пассажирских поездов LTG Link произвели расчеты и прогнозы возможных маршрутов, их исполнителей и расписания.

По расчетам Pasažieru vilciens, возобновление железнодорожного сообщения между Ригой и Вильнюсом обойдется в несколько сотен тысяч евро, в зависимости от выбранного маршрута. Маршрут через Даугаупилс будет значительно дешевле других вариантов, заявил председатель правления Pasažieru vilciens Роджер Янис Григулис.