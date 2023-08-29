Как сообщили в Государственной канцелярии, согласно закону об обеспечении деятельности президента после ухода с поста бывший президент имеет право на социальные и другие гарантии.
Одной из социальных гарантий является ежемесячная пенсия в размере 85% от месячной зарплаты президента.
Оценка финансовых ресурсов канцелярии президента показала, что их недостаточно для выплаты Левитсу пенсии в указанном объеме и необходимо дополнительное финансирование.
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.