Правительство во вторник утвердило выделение дополнительного финансирования для выплаты ежемесячной пенсии бывшему президенту Эгилу Левитсу до конца текущего года в размере 39 078 евро.

Как сообщили в Государственной канцелярии, согласно закону об обеспечении деятельности президента после ухода с поста бывший президент имеет право на социальные и другие гарантии.

Одной из социальных гарантий является ежемесячная пенсия в размере 85% от месячной зарплаты президента.