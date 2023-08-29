Гендерные стереотипы и их медийное тиражирование могут негативно влиять на вовлеченность жителей в общественной жизни и государственной политике. Такое мнение агентству LETA высказал омбудсмен Юрис Янсонс.

Как отметил Янсонс, в последние недели особенно заметны комментарии, основанные на сексизме и гендерных стереотипах — они касаются внешности, возрасте женщин-политиков и их связи с их готовностью занимать важные общественные должности. С таким сексистским отношением также сталкивается ряд других женщин, которые решили занимать общественно заметные должности — например, журналистки, руководители бизнеса, государственные служащие.

Омбудсмен также раскритиковал средства массовой информации, заявив, что заявления, основанные на гендерных стереотипах отдельных политиков и комментаторов, были некритически опубликованы, распространены и тем самым еще более широко нормализованы. Янсонс указал, что СМИ должны уважать стандарты профессиональной этики и добросовестно выполнять свою деятельность.

Глава Бюро омбудсмена призвал каждого жителя оценить свои внутренние предрассудки и то, как они неосознанно влияют на потребление новостей и восприятие женщин в общественно-политической жизни.

Янсонс добавил, что в латвийском обществе сексизм и дискриминация по половому признаку обнаруживаются как в рекламе различных товаров и услуг, так и в высокой терпимости общества к домашнему насилию, а также в рабочей среде и даже при использовании структурных фондов Европейского союза.