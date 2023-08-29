В ближайшие семь лет в Риге нужно утеплить почти 2000 домов, постановили депутаты на заседании комитета по жилищным вопросам и окружающей среде Рижской думы.

Такая задача поставлена в плане действий по устойчивой энергетике и климату Риги.

Председатель правления муниципального предприятия Rīgas namu pārvaldnieks (RNP) Марис Озолиньш на заседании комитета сообщил, что RNP анализирует, сколько многоквартирных домов может утеплить, но точно сказать невозможно, так как это зависит от многих факторов. В то же время он отметил, что нынешние темпы работ по утеплению нужно увеличить в десять раз.

Озолиньш отметил, что самоуправление может стимулировать рижан активнее принимать решения об утеплении домов. Он привел в пример опыт других самоуправлений, где при принятии жильцами решения об утеплении дома самоуправление берет на себя ремонт подъездов.

Еще одним способом стимулирования людей активнее утеплять дома могло бы стать покрытие процентных платежей.

Как отметил руководитель RNP, такие решения не потребуют от самоуправления огромного финансирования, но могут поспособствовать тому, что рижане будут активнее принимать решения об утеплении домов.