"Объединенный список" ("ОС") оценивает коалиционную модель, предложенную кандидатом в премьер-министры Эвикой Силиней ("Новое Единство"), как недостаточно эффективную, поэтому партийное объединение предложит другую модель или вариант правительства.

Об этом заявили сегодня журналистам руководители "ОС" Эдвардс Смилтенс и Эдгарс Таварс. Однако, прежде чем обнародовать свою модель, "Объединенный список" сначала хочет представить ее и Силине, и президенту Эдгару Ринкевичу.

На утро среды запланирована встреча Силини и Ринкевича: кандидат в премьеры доложит президенту о прогрессе в деле создания правительства.

Во вторник днем "Объединенный список" подтвердил, что одним из препятствий для участия политических сил в коалиции является влияние Айварса Лемберга на СЗК.

Напомним, что во вторник, 29 августа, после встречи с "ОС" Силиня заявила, что конкретное предложение сделано, и "Новое Единство" сегодня ждет решения "ОС" о том, войдут они или нет в правительство, которые намерено создать "ядро" коалиции из трех политических сил — "Нового Единства", СЗК и "Прогрессивных".

Это фактически означает, что "Новое Единство", занимающая главенствующую роль на переговорах о создании нового правительства, сделало выбор в пользу сотрудничества с "Прогрессивными", а не с Национальным объединением.

Суммарно у "Нового Единства", СЗК и "Прогрессивных" — 52 голоса, однако это очень хрупкий перевес голосов. Поэтому речь идет о привлечении "Объединенного списка".

Как уже сообщалось, на прошлой неделе президент Эдгар Ринкевич официально поручил Эвике Силине сформировать Кабинет министров.

Президент Ринкевич отметил, что перед Силиней (а значит — и "Новым Единством") стоит задача создать правительство, пользующиеся широкой поддержкой в Сейме. На места в Кабинете министров претендуют — разумеется, само "Новое Единство" (26), Союз "зеленых" и крестьян (16), "Объединенный список" (15), Национальное объединение (13) и "Прогрессивные" (10). С арифметической точки зрения существуют возможности создать коалицию большинства разных конфигураций, включающих в себя как пять, так и четыре, и три политических силы.

"Ясно, что пяти партий не может быть", — констатировала после переговоров в пятницу, 25 августа, Эвика Силиня. Стало понятно, что Национальное объединение и "Прогрессивные" по причине идеологических разногласиям несовместимы в одном правительстве.