Национальное объединение не считает, что отстранилось от работы в следующем правительстве или отказалось от переговоров о формировании коалиции, заявил в программе ЛТВ "Утренняя панорама" представитель Нацобъединения Янис Домбрава.

По ее мнению, Нацобъединение уже отстранилось от участия в коалиции, проведя "красные линии" для сотрудничества с "Прогрессивными".

OC не согласился на такую модель коалиции, пообещав предложить собственный вариант во главе с Силиней, но пока не озвучил его. Ранее AS выступал за сохранение прежней коалиции с Нацобъединением и "Новым Единством".