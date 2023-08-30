Национальное объединение не считает, что отстранилось от работы в следующем правительстве или отказалось от переговоров о формировании коалиции, заявил в программе ЛТВ "Утренняя панорама" представитель Нацобъединения Янис Домбрава.
Во вторник кандидат в премьер-министры от "Нового Единства" Эвика Силиня предложила "Объединенному списку" (OC) присоединиться к коалиции с "Новым Единством", Союзом зеленых и крестьян (СЗК) и "Прогрессивными".
По ее мнению, Нацобъединение уже отстранилось от участия в коалиции, проведя "красные линии" для сотрудничества с "Прогрессивными".
OC не согласился на такую модель коалиции, пообещав предложить собственный вариант во главе с Силиней, но пока не озвучил его. Ранее AS выступал за сохранение прежней коалиции с Нацобъединением и "Новым Единством".
Домбрава рассказал, что уже были назначены даты дальнейших переговоров между партиями, о которых теперь ничего не ясно. По его словам, сейчас продвигается модель коалиции из трех партий — "Новое Единство", СЗК и "Прогрессивные" — с 52 голосами в Сейме, Нацобъединение подтверждает, что готово работать в правительстве, но не с любой партией, и из расширенной коалиции следует исключить "Прогрессивных", заявил Домбрава.