В пятницу, 1 сентября, в 15 часов у Министерства внутренних дел (МВД) планируется провести протест против идеи дать гражданам России еще два года на сдачу экзамена по государственному языку, сообщили агентству LETA организаторы мероприятия, общество "Разрешенный прием" (Atļautais Paņēmiens).

Организаторы акции считают, что министр внутренних дел Марис Кучинскис несет прямую ответственность за пребывание граждан других государств в Латвии, поэтому протест состоится именно у МВД.

Как агентству LETA сообщили в Рижской думе, мероприятие было заявлено в самоуправлении в соответствии с законом. Цель мероприятия - осудить продвигаемые МВД поправки к Закону об иммиграции, поддержать более жесткие правила для граждан России, которые проживают в Латвии.

Ожидается, что в протесте примут участие 49 человек.

Ранее сообщалось, что на портале общественных инициатив Manabalss.lv начат сбор подписей за отказ от планируемых поправок к Иммиграционному закону, которые продлевают до двух лет срок сдачи экзамена по латышскому языку для граждан России, проживающих в Латвии.

Представитель инициативы Янис Берзиньш предлагает придерживаться ранее установленных норм продления видов на жительство для этих людей.