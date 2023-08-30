Организаторы акции считают, что министр внутренних дел Марис Кучинскис несет прямую ответственность за пребывание граждан других государств в Латвии, поэтому протест состоится именно у МВД.
Как агентству LETA сообщили в Рижской думе, мероприятие было заявлено в самоуправлении в соответствии с законом. Цель мероприятия - осудить продвигаемые МВД поправки к Закону об иммиграции, поддержать более жесткие правила для граждан России, которые проживают в Латвии.
Ожидается, что в протесте примут участие 49 человек.
Ранее сообщалось, что на портале общественных инициатив Manabalss.lv начат сбор подписей за отказ от планируемых поправок к Иммиграционному закону, которые продлевают до двух лет срок сдачи экзамена по латышскому языку для граждан России, проживающих в Латвии.
Представитель инициативы Янис Берзиньш предлагает придерживаться ранее установленных норм продления видов на жительство для этих людей.
Инициатива предполагает сохранить условие об отзыве с сентября видов на жительство для тех, кто не сдал или не записался на сдачу экзамена по государственному языку.