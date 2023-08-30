Государственный контроль проведет финансовую ревизию в самоуправлении города Резекне, сообщила агентству LETA руководитель отдела по связям с общественностью и внутренней коммуникации Госконтроля Сигне Знотиня-Знота.

Принимая во внимание выявленные риски, связанные со способностью самоуправления Резекне выполнять свои обязательства и решать возникшие финансовые проблемы, Госконтроль включил Резекне в план ревизии отчетов за хозяйственный год с целью оценки соответствия бюджетного управления законодательству, плановым документам, признанной государством практике, а также полноте взятых на себя обязательств.

Госконтроль подготовит промежуточный отчет по указанному вопросу до конца этого года, сохранив при этом возможность выделения вопроса в отдельную ревизию Также Госконтроль незамедлительно проинформирует ответственные органы о существенных фактах или возможных нарушениях нормативных актов, если таковые будут обнаружены в ходе проверки.

В целях облегчения процесса аудита Госконтроль предложил Министерству охраны среды и регионального развития, а также Министерству финансов до 5 сентября предоставить имеющуюся у них информацию и при необходимости встретиться с ревизорами.