Рижская дума приняла решение сократить количество вице-мэров. Сейчас их три, пишет LETA.

Никто из нынешних вице-мэров должностей не лишится, поскольку раньше одним из вице-мэров был Вилнис Кирсис ("Новое Единство"), а теперь он стал мэром. Другие два вице-мэра — Эдвард Ратниекс (Нацблок/Латвийское объединение регионов) и Линда Озола ("Код для Риги").

Теперь один из двух вице-мэров отвечает за управление недвижимостью и сотрудничество с муниципалитетами ближайших к Риге городов, а второй — за безопасность, борьбу с коррупцией и вопросы прозрачности. Первыми вопросами занимается Ратниекс, вторыми Озола.

Ранее "Прогрессивные" предлагали ликвидировать посты двух вице-мэров и оставить только один.

Также на заседании думы изменили число комитетов думы. В Комитете жилья и среды вместо 14 депутатов стало 17, в Комитете по социальным вопросам вместо 14 стало 15, в Комитете городского имущества тоже вместо 14 стало 15 депутатов. При этом в Комитете по финансовым и административным делам и в Комитете по образованию, культуре и спорту число депутатов уменьшилось с 16 до 14, а в Комитете городского развития — с 16 до 15. В Комитете сообщения и транспорта и в Комитете по безопасности, порядку и предотвращению коррупции число депутатов не изменилось — 17 и 13 соответственно.