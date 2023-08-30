Ямы на улице Эммас в Вецмилгрависе создавали неудобство для жителей уже давно. Наконец, одному из них это надоело, и он залил их бетоном. В Рижской думе такое самоуправство не одобрили, потому что это краткосрочное решение, которое в дальнейшем приведёт к большим расходом.

Как рассказала Delfi очевидица Занда, жильцы домов на улице Эммас постоянно терпели шум и вибрацию из-за едущих по ямам грузовых машин. Дрожали стены и дребезжала посуда. "Заявления коллективов жильцов о том, что нужно отремонтировать дорожное покрытие на улицах Эммас и Мелдру, Департамент сообщения Рижской думы игнорирует", — пожаловалась она.

Один из жильцов не выдержал и отремонтировал ямы как умел, залив их бетоном. Об этом Занда рассказала Delfi 11 августа. По ее словам, самоуправление отреагировало и поставило на участке знаки ограничения скорости до 30 километров в час.

Департамент сообщения Рижской думы назвал такой ремонт самоуправством.

"Департамент ценит любую инициативу жителей, направленную на то, чтобы вместе улучшить инфраструктуру города. Но самостоятельные ремонтные работы влияют на качество дорожного покрытия и дальнейшую эксплуатацию улицы", — объяснила координатор проектов Отдела внешней коммуникации самоуправления Лелде Рудзика. По ее словам, это краткосрочное решение, которое в долгосрочной перспективе влечет за собой больше расходы.

Она подтвердила, что Департамент сообщения получал жалобы жителей. После них улица была исследована, и в случае необходимости ямы чинились. Аварийные в течение суток, остальные — в течение недели или двух. Но существенно улучить качество дорожного покрытия можно только поменяв его полностью, чего в этом году делать не планируется.