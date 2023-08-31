Гроза, прогремевшая вчера вечером в Латвии, не причинила существенного ущерба, сообщила в программе LTV "Утренняя панорама" представитель Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD) Илзе Даме-Бирзиня.

Всего за последние сутки в VUGD поступило 47 обращений от жителей с просьбой помочь в устранении ущерба от грозы. Больше таких звонков поступило в Латгале и Видземе, в том числе в Гулбенском и Резекненском краях.

Как рассказала представитель VUGD, в основном пожарным пришлось убирать поваленные ветром деревья, а в двух случаях деревья упали на автомобили, но в целом аварийных ситуаций не возникло.

В четверг утром в Латвии без электричества оставались около 1400 клиентов оператора распределительной сети Sadales tīkls, сообщило предприятие в Twitter.

В основном это клиенты в Гулбенском, Резекненском, Мадонском и Айзкраукльском краях.