В среду, 30 августа, Рижская дума установила порог количества подписей, дающих старт для начала общественого обсуждения того или иного проекта — 20 тысяч. Такой пункт был внесен в устав Рижской думы. Это решение, по мнению Общества за открытость Delna, абсурдно — во многих случаях подписи будет собрать невозможно, что станет новым барьером между властью и горожанами, пишет портал rus.lsm.lv.

Общественное обсуждение бывает разных форм. Но его главная цель — узнать мнение жителей самоуправления о том или ином вопросе. Будь то строительство завода или вырубка дерева. Но откуда взялся порог в 20 000 подписей?

"Эти 20 тысяч разработали сами "Прогрессивные", когда руководили думой. А теперь сами же и выступают против", — заявил вице-мэр Эдвард Ратниекс (Национальное объединение).

Депутат Рижской думы от теперь оппозиционных "Прогрессивных" Мартиньш Коссович возразил: "Это абсолютная чушь. Помню, когда бюрократы принесли эту цифру, и по ней началось политическое обсуждение. Мне кажется, что для Кирсиса и Ратниекса раньше всегда был виноват Ушаков, а сейчас — везде виноваты "Прогрессивные". Но это блеф! Думаю, коалиция сама исправит эту ошибку. Главное, что это уже классика жанра: если какая-то ошибка — всегда виновен предыдущий, никогда не ты сам".

Мэр Риги Вилнис Кирсис ("Новое Единство") говорит — исходили из закона о референдумах в самоуправлениях. Он был принят в марте прошлого года и вступит силу 1 января следующего. Он установит лимиты при референдумах в отдельных самоуправлениях. По словам Кирсиса, закон гласит, что лимит для созыва референдума о Плане развития города — 40 тысяч голосов, для созыва референдума о роспуске Рижской думы — 120 тысяч.

Цифра в 20 тысяч подписей — для инициирования общественного обсуждения — по словам мэра, не была взята с потолка: методологически это половина от голосов, которые надо будет собрать для созыва референдума о Плане развития Риги.

Новый проект постановления Рижской думы вызвал много вопросов у общественности. В Обществе за открытость Delna порог в 20 тысяч подписей назвали абсурдным, а для микрорайонов — вообще недостижимым. В Delna считают, что так власти создают барьер между собой и горожанами.