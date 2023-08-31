Ученику Рижского технического колледжа Роберту Легздиньшу нравится спорт и спортивные мероприятия. В Огре, где он живет, есть три сайта, где публикуются мероприятия, и ему захотелось, чтобы их всех можно было найти в одном месте. Он объединил усилия с еще двумя мальчиками, и они создали мобильное приложение SpotLoc. Там можно искать мероприятия во всех городах Латвии — и не только спортивные, но и концерты, выставки, конференции, театральные представления и городские праздники. Можно выбирать мероприятия по категориям и по городам.