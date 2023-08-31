Три школьника создали приложение, которое помогает искать спортивные и культурные мероприятия в разных городах Латвии, пишет портал Lsm.
Ученику Рижского технического колледжа Роберту Легздиньшу нравится спорт и спортивные мероприятия. В Огре, где он живет, есть три сайта, где публикуются мероприятия, и ему захотелось, чтобы их всех можно было найти в одном месте. Он объединил усилия с еще двумя мальчиками, и они создали мобильное приложение SpotLoc. Там можно искать мероприятия во всех городах Латвии — и не только спортивные, но и концерты, выставки, конференции, театральные представления и городские праздники. Можно выбирать мероприятия по категориям и по городам.
"Мы все программировали сами, писали от руки и не использовали инструменты no code. Много что научились делать сами", — рассказал Давис Эрглис из Средней школы инженерных наук РТУ, один из создателей приложения.
Информация о мероприятиях добавляется как автоматически, так и вручную. У школьников уже есть партнеры, организаторы мероприятий, которые присылают им информацию.
Сейчас у приложения 2500 пользователей, и с каждым месяцем их количество растет на 15%.