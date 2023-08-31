Накануне прошло заседание комиссии Сейма по образованию, культуре и науке, на котором обсуждали переход обучения на латышский язык и нехватку педагогов - в Риге это особенно большая проблема. Уроки будут компромиссом, а вакансии будут свободны и в начале учебного года, говорят работники отрасли. 1445 педагогических работников на данный момент еще не найдено, рассказала в интервью программе Латвийского радио 4 "Домская площадь" глава Латвийского профсоюза работников образования и науки Инга Ванага.

"Эта проблема стала следствием того, что на протяжении многих лет не решались другие проблемы - права учителей, заработные платы, учебные материалы, насилие на рабочем месте. Все это повлияло на престиж профессии", — считает Ванага.

По ее словам, теперь проблему приходится решать - сокращать количество доступных вакансий.

"В Латвии педагоги занимают пятое место по старшинству среди стран Европы - молодые учителя обычно уходят спустя несколько лет после начала работы. В школах должна быть физически и эмоционально благоприятная среда, чтобы там хотелось и учиться, и работать", — отмечает глава профсоюза.

Она прогнозирует, что год будет непростым, особенно для школ нацменьшинств, перед которыми стоит задача полного перехода на латышский язык обучения. Но есть и хорошие новости: повышение зарплат будет, неравенство для педагогов дошкольного обучения уменьшено, самоуправления смогут компенсировать расходы на транспорт или оказывать поддержку в поиске жилья, будут стипендии для новых педагогов.