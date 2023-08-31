Накануне прошло заседание комиссии Сейма по образованию, культуре и науке, на котором обсуждали переход обучения на латышский язык и нехватку педагогов - в Риге это особенно большая проблема. Уроки будут компромиссом, а вакансии будут свободны и в начале учебного года, говорят работники отрасли. 1445 педагогических работников на данный момент еще не найдено, рассказала в интервью программе Латвийского радио 4 "Домская площадь" глава Латвийского профсоюза работников образования и науки Инга Ванага.
"Эта проблема стала следствием того, что на протяжении многих лет не решались другие проблемы - права учителей, заработные платы, учебные материалы, насилие на рабочем месте. Все это повлияло на престиж профессии", — считает Ванага.
По ее словам, теперь проблему приходится решать - сокращать количество доступных вакансий.
"В Латвии педагоги занимают пятое место по старшинству среди стран Европы - молодые учителя обычно уходят спустя несколько лет после начала работы. В школах должна быть физически и эмоционально благоприятная среда, чтобы там хотелось и учиться, и работать", — отмечает глава профсоюза.
Она прогнозирует, что год будет непростым, особенно для школ нацменьшинств, перед которыми стоит задача полного перехода на латышский язык обучения. Но есть и хорошие новости: повышение зарплат будет, неравенство для педагогов дошкольного обучения уменьшено, самоуправления смогут компенсировать расходы на транспорт или оказывать поддержку в поиске жилья, будут стипендии для новых педагогов.
"Мы проспали тот момент, когда надо было понимать, какие проблемы у директоров, которые организуют весь процесс. Найти уже нельзя и руководство. [...] Тем временем, у нацменьшинств должна быть возможность сохранить свой язык и свою культуру. Мы не можем не считаться с людьми, для которых это - ценность. Как это будет реализоваться на практике - посмотрим. Война поблизости абсолютно неприемлема, но надо уважать людей, для которых родной язык русский или любой другой", — заключила Ванага.