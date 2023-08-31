"Ирина Шилова не сдала экзамен по государственному языку на уровень А2 этим летом", — написала на Facebook даугавпилчанка и общественная активистка Ольга Петкевич. По инициативе Петкевич, на портале Manabalss.lv были собраны необходимые 10 тысяч подписей за отмену языковых проверок граждан России (бывших неграждан и граждан Латвии) для сохранения вида на жительство.

Ольга Петкевич написала пост на латышском языке, сопроводив его совместной фотографией с Ириной Шиловой.

"Женщину, стоящую рядом со мной на этой фотографии, зовут Ирина Шилова. Я держу в руках фотографию своего внука, которую она мне подарила. Да, Ирина воспитала Артура Шилова — могучего вратаря сборной Латвии по хоккею, благодаря игре которого наша команда в этом году завоевала историческую бронзу. И да, Ирина гражданка России. Посвятившая большую часть своей жизни Латвии, однажды влюбившись и выйдя замуж за гражданина этой страны. Ирина Шилова не сдала экзамен по государственому языку на уровень А2 этим летом. Она — то, что некоторые называют и считают "расистской чумой", которую следует искоренить. Я также знаю многих родителей других прекрасных латвийских врачей, пожарных, спортсменов, солдат НВС, имеющих российское гражданство, но являющихся настоящими патриотами Латвии. Однако они не осмеливаются выступать публично, поскольку боятся причинить вред своим детям. Они терпят это унижение и плачут по ночам, риторически спрашивая, когда же они вдруг, проработав в этой стране более 30 лет, стали ей не нужны? Владимир Владимирович никому из них не звонил, чтобы спросить совет, стоит ли вторгаться в Украину. Никого из них никто не предупредил, что латвийским президентам в начале 2000-х годов можно было ездить к Путину, а им придется расплачиваться последним своим здоровье за принятое тогда гражданство России. Латыши, очнитесь! Вратарь вашей национальной сбором стал таким выдающимся спортсменом благодаря российской пенсии, которую платили его бабушке, и с которой она оплачивала спортивные сборы и покупала хоккейный инвентарь!", — написала Петкевич.

Связаться с Ириной Шиловой порталу Delfi не удалось. Как пояснила Петкевич, у бабушки хоккеиста ухудшилось здоровье, и она не хочет общаться с журналистами.

Ирина Шилова действительно является гражданкой России. Она приехала в Латвию в 1980 году, через год после того, как вышла замуж за гражданина Латвии. Свекровь была латышкой.

После распада СССР Шилова получила статус негражданки, к тому же ей было трудно найти работу из-за незнания латышского языка.

"Не всем легко учить языки, возможно, их надо было преподавать по другой системе. Я ходила на курсы, сдавала экзамен на А1, но у меня проблемы со слухом", — объясняет Ольге Петкевич Ирина Шилова в видеоматериале, который активистка разрешила использовать порталу Delfi.

Шилова решила принять гражданство РФ после того, как ее муж потерял работу, и пара вырастила двоих студентов и двоих детей, один из которых — будущая звезда хоккея. Работу бабушке хоккеиста найти не удалось — везде требовалось знание латышского языка на уровне А2.

Сентябрьское решение о поправках к Иммиграционному закону стало для Шиловой большим эмоциональным ударом: "Давление росло, руки тряслись. Жить столько лет, воспитывать четверых детей, которые учились в Латвии, и платить здесь налоги…"

Шилова считает, что латышский язык надо знать, но сама она из тех людей, которые совсем не сильны в языках, пожилым людям учиться очень сложно.

Петкевич пояснила, что Шиловой на данный момент 65 лет и она уже подала заявку на повторную проверку знания языка.

Артура Шилова с рождения и до 11 лет воспитывала бабушка, позже мать переехала с сыном в Ригу. Как известно, Шилов был вратарем сборной Латвии на Чемпионате мира по хоккею в этом году, и внес большой вклад в то, что команда завоевала впервые в истории бронзовую медаль на таком соревновании.

В среду, 30 августа, по решению правительства Министерство внутренних дел (МВД) внесло в Сейм поправки к Иммиграционному закону. Поправки предусматривают продление на два года срока, в течение которого граждане России, проживающие в Латвии, могут сдать экзамен по государственному языку, необходимый для получения статуса постоянного жителя ЕС в Латвии. При этом в министерстве заявили, что если эти люди абсолютно ничего не предпримут, им все равно придется покинуть страну.