"Новое Единство", взявшее на себя инициативу по формированию нового правительства, до пятницы, 1 сентября, ждет от "Объединенного списка" окончательный ответ, присоединится ли эта политическая сила к коалиции, сообщает агенство LETA. В этой коалиции кроме "Нового Единства" готовы работать Союз "зеленых" и крестьян (СЗК) и "Прогрессивные".

В четверг, 30 августа, после встречи с СЗК и "Прогрессивными" кандидат в премьер-министры Эвика Силиня ("Новое Единство") напомнило, что президент Эдгар Ринкевич призвал не затягивать процесс формирования правительства.

Напомним, что "Объединенный список" фактически отверг предложение кандидата в премьер-министра Эвики Силини ("Новое Единство") присоединиться к потенциальной коалиции "Нового Единства" (26), Союза "зеленых" и крестьян (16) и "Прогрессивных" (10).

В среду, 30 августа,"Объединенный список" заявил, что по-прежнему считает наилучшим вариантом коалиции — нынешнюю: "Новое Единство" (26), "Объединенный список" (15) и Нацобъединение (13). "Объединенный список" допускает, что к такой коалиции мог бы присоединиться Союз "зеленых" и крестьян (16), но только на жестких условиях ограничения влияния Айвара Лембергса. При таком варианте коалиции речь фактически не может идти о присоединении "Прогрессивных" — против категорически возражает Нацобъединение.

Сегодня, в четверг, 31 августа, Эвика Силиня, и соответственно, "Новое Единство", пригласила на переговоры СЗК, "Прогрессивных" и "Объединенный список". Однако представители "Объединенного списка" объявили, что на переговоры не придут, и предпочтут скорее уход в оппозицию. В то же время от "Объединенного списка" поступают сигналы, что они все же готовы вести неформальные переговоры.