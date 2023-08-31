Если собраться, то можно создать четырехпартийное правительство, такую оценку процессу формирования коалиции дал в интервью программе Krustpunktā Латвийского радио президент страны Эдгар Ринкевич.

Президент отметил, что сейчас самый сложный выбор более идеологически окрашен, и связан не столько с тем, что в правительство может войти Союз "зеленых" и крестьян, а с противоречиями между Национальным объединением и "Прогрессивными".

По мнению Ринкевича, вопрос в том, действительно ли будет такая ситуация, когда какие-то идеологические соображения возьмут верх над единственной важной идеологией и интересом, которым является Латвийское государство. По словам Ринкевича, это станет видно в ближайшие дни.

Напомним, что "Объединенный список" фактически отверг предложение кандидата в премьер-министра Эвики Силини ("Новое Единство") присоединиться к потенциальной коалиции "Нового Единства" (26), Союза "зеленых" и крестьян (16) и "Прогрессивных" (10).

В среду, 30 августа,"Объединенный список" заявил, что по-прежнему считает наилучшим вариантом коалиции — нынешнюю: "Новое Единство" (26), "Объединенный список" (15) и Нацобъединение (13). "Объединенный список" допускает, что к такой коалиции мог бы присоединиться Союз "зеленых" и крестьян (16), но только на жестких условиях ограничения влияния Айвара Лембергса. При таком варианте коалиции речь фактически не может идти о присоединении "Прогрессивных" — против категорически возражает Нацобъединение.

В четверг, 31 августа, состоялась встреча Эвики Силини, и соответственно, "Нового Единства" с СЗК и "Прогрессивными", "Объединенный список" встречу проигнорировал. При этом давал понять, что готов к неофициальным переговорам.