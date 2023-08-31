В эти выходные президент Эдгар Ринкевич примет участие в 33-м велопробеге единства Elektrum, сообщает Латвийская федерация велоспорта (ЛФВС).

Соревнования пройдут 2 и 3 сентября в Сигулде, и свое участие в них вместе с тысячами других велосипедистов подтвердил Ринкевич.

Планируется, что президент пройдет дистанцию "Ретро-велосипед", а также даст старт Народному пробегу по шоссе.

Соревнования состоятся на шести дистанциях. В субботу, 2 сентября, запланированы соревнования на двух детских дистанциях, а в воскресенье, 3 сентября, состоятся Спортивный пробег, МТБ, "Ретро-велосипед" и Народный пробег.

В воскресенье Спортивный пробег начнется в 10 часов утра по маршруту Сигулда-Аугшлигатне-Нитауре-Заубе-Кейпене-Сунтажи-Малпилс-Аллажи-Инчукалнс-Сените-Рагана-Турайда-Сигулда. Общая длина трассы составит 133 км. MTB-пробег начнется в 12:10 и пройдет по маршруту Сигулда-Какишкалнс-Лорупская дорога-Сените-Суниши-Кримулда-P7-Турайда-Сигулда. Общая длина трассы составит 48 км.

Народный пробег стартует в 14:00, его протяженность составит 36 км по маршруту: Сигулда-Сените-Рагана-Турайда-Сигулда. Ретро-пробег начнется примерно в 14:20 по двум маршрутам: Сигулда-Ратниеки-Сигулда (28 км) и Сигулда-Вилдога-Лигатне-Вилдога-Сигулда (45 км).

Во время велопробега на нескольких улицах Сигулды будет закрыто движение автотранспорта.