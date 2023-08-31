"Объединенный список" ("ОС") склоняется к решению не присоединяться к правительству, которое намерены создать "Новое Единство", СЗК и "Прогрессивные", свидетельствует неофициальная информация, имеющаяся в распоряжении агентства LETA.

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Однако официальное решение в отношении участия в таком правительстве "ОС" еще только предстоит принять. Следует отметить, что "ОС" является альянсом нескольких партий — Латвийской Зеленой партии, Латвийского объединения регионов и Лиепайской партии.

Об официальном решении "ОС" сообщит по истечении срока, обозначенного кандидатом в премьер-министры Эвикой Силиней ("Новое Единство" — после полудня пятницы, 1 сентября.

"ОС" по-прежнему считает, что правительство должно быть сформировано вместе с Национальным объединением, то есть, что коалиция ушедшего в отставку правительства ("Новое Единство" + "ОС" + Нацобъединение) должна быть ядром будущей коалиции. "ОС" допускает, что к такой коалиции мог бы присоединиться Союз "зеленых" и крестьян (16), но только на жестких условиях ограничения влияния Айвара Лембергса. Или же в коалицию могли бы войти "Прогрессивные", если им удастся преодолеть идеологические разногласия с Нацобъединением.

Сегодня, в четверг, 31 августа, Эвика Силиня, и соответственно, "Новое Единство", пригласила на переговоры СЗК, "Прогрессивных" и "Объединенный список". Однако представители "Объединенного списка" объявили, что на переговоры не придут. В то же время от "Объединенного списка" поступали сигналы, что они все же готовы вести неформальные переговоры.