Во время учений могут использоваться учебные боеприпасы и средства боевой имитации, создающие шум, но не угрожающие здоровью и жизни окружающих.
До начала сентября в Минобороны проходят ежегодные учения AMEX 2023, в ходе которых проверяется готовность государственного управления к различным гибридным и военным угрозам.
Минобороны активно сотрудничает с другими министерствами для планирования и координации реагирования на типы атак и вызовов, включенные в сценарий учений.
В министерстве предупредили, что во время учений AMEX 2023 на некоторых улицах центра Риги планируется присутствие подразделений Земессардзе. Минобороны призывает жителей отнестись к военным учениям с пониманием.
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