В пятницу, 1 сентября, в рамках ежегодных учений AMEX 2023 на короткое время может быть перекрыто движение пешеходов на участках улицы Сколас, улицы Элизабетес и улицы Кришьяня Валдемара вокруг комплекса зданий Министерства обороны.

Во время учений могут использоваться учебные боеприпасы и средства боевой имитации, создающие шум, но не угрожающие здоровью и жизни окружающих.

До начала сентября в Минобороны проходят ежегодные учения AMEX 2023, в ходе которых проверяется готовность государственного управления к различным гибридным и военным угрозам.

Минобороны активно сотрудничает с другими министерствами для планирования и координации реагирования на типы атак и вызовов, включенные в сценарий учений.