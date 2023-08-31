Музей истории медицины имени Паула Страдыня снова вывесил на фасаде своего здания напротив посольства России плакат с видоизмененным лицом президента РФ Владимира Путина — оно частично изображено в виде черепа. Об этом свидетельствует публикация музея в социальной сети Twitter.

Plakāts ir atpakaļ! Pa vīlēm sašūts, mūsu pretkara plakāts ir atgriezies ierindā un gatavs rudens vētrām! Kopā PAR Ukrainu! Kopā PRET Putinu!#StandwithUkraine pic.twitter.com/1DAa65Eyi7 — Medicīnas vēstures muzejs 🇺🇦 (@medicinasmuzejs) August 31, 2023

Ранее сообщалось, что плакат сняли, поскольку он был значительно поврежден от дождя и ветра.