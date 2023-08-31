Ранее сообщалось, что плакат сняли, поскольку он был значительно поврежден от дождя и ветра.
В марте прошлого года Музей истории медицины вывесил напротив российского посольства плакат, автором которого является Кришс Салманис. Изображение было создано для оформления обложки журнала Ir от 3 марта 2022 года. На обложке оно было дополнено надписью “Что посеешь, то и пожнешь”.
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