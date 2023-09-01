В настоящее время одним из важнейших приоритетов сферы образования является обеспечение мотивации учителей к работе в школах, заявил президент Эдгар Ринкевич в программе Латвийского телевидения "Утренняя панорама".

Он указал, что государство должно подумать о том, как мотивировать учителей, в том числе выпускников вузовских педагогических программ, чтобы у них было желание идти работать в школы.

Что касается других приоритетов отрасли, то, по словам президента, программа "Школа 2030" пролила свет на ряд вещей, которые необходимо уточнить и исправить, например, в школах следует возобновить преподавание истории как отдельного предмета.

Также очень важно подумать о том, как помочь обеспечить школы учебными материалами, сказал президент.