Для того, чтобы использовать потенциал Рижского региона, необходимо создать двухуровневое самоуправление, заявил в интервью агентству LETA мэр Риги Вилнис Кирсис.

По его мнению, на уровне всего Рижского региона необходимо принимать решения, которые касаются общественного транспорта, планирования развития и других аспектов. Это позволило бы столице Латвии сохранить статус метрополии и использовать все свои возможности.

Кирсис считает, что Рига пока не теряет статус метрополии. "Экономический оргазм" не заканчивается на границе Риги. Метрополию фактически можно отсчитывать до той точки, где заканчивается сеть электропоездов, а это более миллиона жителей, заявил политик.

Однако неиспользованный потенциал заключается в том, что у Риги и ее окрестностей до сих пор нет хорошей модели взаимодействия и сотрудничества. Все основано на муниципальных отношениях, но нет такого, чтобы это работало как единый механизм. Это скорее вопрос Министерства охраны среды и регионального развития и правительства.

"Я считаю, что Рига и ее окрестности должны стать исключением в административно-территориальной реформе и должно быть двухуровневое самоуправление — первый уровень такой, как он есть сейчас, но ряд вопросов, например, общественный транспорт, развитие планирования входят в компетенцию второго уровня, который является выборным институтом всей Рижской метрополии. Так же, как и в Лондоне, где есть лорд-лейтенант Большого Лондона. Пока мы этого не сделаем, мы будем очень плохо использовать потенциал Рижского региона", — заявил Кирсис.

По мнению мэра, это видно хотя бы по переговорам о парковках. Они должны находиться возле железнодорожных станций, но за пределами Риги. Муниципалитетам за пределами столицы это неинтересно. Это очень интересно Риге, но это не находится в Риге. Этим могло бы заняться госпредприятие Latvijas dzelzceļš, но у него тоже есть свои проблемы, которые необходимо решать.

В результате все "футболят" этот вопрос от одного к другому, а потенциал железнодорожной сети не используется.

Аналогичная ситуация обстоит с продленными маршрутами Rīgas satiksme. Все хотят получить услугу, но никто не хочет за это платить.

"Мы предложили, как мне кажется, справедливый механизм и Кекаве, и другим самоуправлениям окрестностей Риги — расходы на маршруты таковы, что мы платим половину и половину платите вы. Они отвечают: знаете, нам никогда не приходилось платить за общественный транспорт, и мы сейчас тоже не готовы это делать", — рассказал политик.

Как пояснил Кирсис, тогда возникает ситуация, что Рига тратит более 150 миллионов евро в год на субсидирование общественного транспорта, а богатые самоуправления окрестностей столицы не тратят ничего на это. Конечно, Рига в целом тоже богата, но если делать расчет на одного жителя, ситуация в Риге уже не такая радужная, отметил мэр.

Если было бы создано двухуровневое самоуправление, то на этом втором уровне каждый внес бы определенные проценты из своего муниципального бюджета, и на этом уровне было бы организовано взаимосвязанное движение общественного транспорта и были бы решены другие проблемы.