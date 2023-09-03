В понедельник, 4 сентября, вступит в силу осеннее расписание поездов, сообщает Pasažieru vilciens. Это означает отмену дополнительных летних рейсов электропоездов на направлениях к морю — Рига-Дубулты и Рига-Царникава, а также изменение времени отправления отдельных поездов по рабочим и выходным дням.

С 3 сентября возобновляется воскресный поезд из Ливаны в Ригу с отправлением 16.08 из Ливаны и прибытием в Ригу в 18.30. Планируется, что этот поезд будет курсировать до конца мая 2024 года. По пути следования он имеет девять остановок.

Также Pasažieru vilciens напоминает, что с августа возобновлено ежедневное движение поездов между Лиепаей и Ригой за счет продления рейса Рига–Добеле. Поезд ходит каждый день из Риги (18:25) в Лиепаю (21:32) и из Лиепаи (5:00) в Ригу (8:04). В воскресенье дополнительно есть дневные и вечерние рейсы — из Риги (13.49) в Лиепаю (17.00) и из Лиепаи (18.26) в Ригу (21.43). Чтобы места в поезде доставались пассажирам из дальней неэлектрифицированной зоны, для тех, кто решил купить билеты на эти рейсы на участке Рига-Елгава, вводится доплата за скорость в размере 1 евро.