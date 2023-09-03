С завершением строительства несущих конструкций железнодорожного путепровода на улице Дзирнаву с понедельника, 4 сентября, для движения автомобилей и пешеходов откроется участок улицы Дзирнаву от улицы Сатеклес до улицы Тургенева, сообщило объединение строительных компаний BERERIX.

За пять недель с конца июля построены несущие конструкции нового путепровода Rail Baltica, проведен демонтаж фундамента и вспомогательных конструкций старого путепровода, смонтированы 39 балок, реконструированы и проложены инженерные коммуникации по обе стороны улицы, частично уложено дорожное покрытие.

Дальнейшие работы по строительству путепровода будут выполняться без закрытия движения на этом участке. С 4 сентября по улице Дзирнаву возобновится также движение нескольких автобусов и троллейбуса.

В начале сентября BERERIX заасфальтирует прилегающий к путепроводу перекресток улиц Дзирнаву, Тургенева и Абренес, затем продолжит реконструкцию перекрестка. Движение может быть временно ограничено по отдельным полосам.

После завершения реконструкции перекрестка выход на железнодорожные пути будет на восточной стороне, кроме платформ Rail Baltica, которые будут со стороны вокзала.

Средняя часть железнодорожного путепровода улицы Дзинраву строилась с 1912 по 1914 год и с тех пор многократно расширялась. После строительства южной части нового путепровода начнется демонтаж старых конструкций в северной части.