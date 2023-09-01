Организатором мероприятия выступило объединение Atļautais Paņēmiens, считающее за выдачу видов на жительство и пребывание граждан других стран в Латвии отвечает министр внутренних дел Марис Кучинскис ("Объединенный список"). Именно поэтому акция протеста прошла у МВД.
Как сообщает LETA, мероприятие было заявлено в Рижском самоуправлении в установленном законом порядке. Цель мероприятия — осудить поправки к Иммиграционному закону, предусматривающие продление для граждан России на два года срок сдачи экзамена по латышскому языку, который является условием получения постоянного вида на жительство. Соответствующий законопроект на этой неделе передало в Сейм МВД.
Как уже сообщалось, на портале общественных инициатив Manabalss.lv начат сбор подписей за отказ от планируемых поправок к Иммиграционному закону.
На момент публикации было собрано уже 9448 подписей. Чтобы инициатива ушла в Сейм, необходимо собрать 10 000 подписей.
Отчет о дискуссии о поправках к Иммиграционному закону — здесь.