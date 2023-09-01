В пятницу, 1 сентября, у здания Министерства внутренних дел (МВД) ряд активистов осудили намерение продлить для граждан России на два года срок сдачи экзамена по латышскому языку, который является условием получения постоянного вида на жительство.

Организатором мероприятия выступило объединение Atļautais Paņēmiens, считающее за выдачу видов на жительство и пребывание граждан других стран в Латвии отвечает министр внутренних дел Марис Кучинскис ("Объединенный список"). Именно поэтому акция протеста прошла у МВД.

Как сообщает LETA, мероприятие было заявлено в Рижском самоуправлении в установленном законом порядке. Цель мероприятия — осудить поправки к Иммиграционному закону, предусматривающие продление для граждан России на два года срок сдачи экзамена по латышскому языку, который является условием получения постоянного вида на жительство. Соответствующий законопроект на этой неделе передало в Сейм МВД.

Как уже сообщалось, на портале общественных инициатив Manabalss.lv начат сбор подписей за отказ от планируемых поправок к Иммиграционному закону.

На момент публикации было собрано уже 9448 подписей. Чтобы инициатива ушла в Сейм, необходимо собрать 10 000 подписей.