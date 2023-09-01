С 3 по 15 сентября в Риге пройдут учения НАТО по планированию операций Steadfast Pyramid 2023 и , в которых примут участие высшие и старшие офицеры стран-членов НАТО и страны-партнера Швеции, сообщили агентству LETA Департамент связи Объединенного штаба Национальных вооруженных сил.

Цель учений Steadfast Pyramid и Steadfast Pinnacle — совершенствование способностей высших и старших офицеров и командиров к планированию и проведению совместных операций.

Steadfast Pyramid 2023, которые продлится до 8 сентября — первая часть учений, организованных Командованием трансформации НАТО и Верховным главнокомандующим Союзных сил НАТО в Европе. В ней принимают участие высшие и старшие офицеры для совершенствования навыков планирования персонала.

В свою очередь, вторая часть учений "Стойкая вершина-2023" пройдет с 10 по 15 сентября и будет включать в себя подготовку командиров высшего звена в области оперативного планирования.