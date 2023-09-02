Служба государственных доходов (VID) распродает через ценовые опросы не только автомобили, конфискованные у пьяных водителей, но и многие другие вещи, например, стиральные машины, игровые приставки, мобильные телефоны и даже бриллианты, сообщает 360TV ZIŅneši. Участвуя в аукционах VID, можно сэкономить и купить товар по цене ниже рыночной. Чаще всего эти вещи попадают в распоряжение учреждения в результате конфискации.

Предметы, конфискованные решением суда по уголовным процессам, начатым Госполицией, таможней или налоговой службой, становятся собственностью государства. На сайте VID есть раздел о собственности, принадлежащей государству, и любой желающий может прислать сюда свое предложение по цене. Имущество получит тот, кто предложит самую высокую цену.

"Каждое утро публикуется таблица с предложенными ценами за предыдущий день. Вы можете подумать, какую цену предложить. Сделать это можно несколько раз, в зависимости от того, какие цены были предложены накануне", — рассказала замдиректора финансового управления VID Инара Солостея.

И это возможность купить желанную вещь по низкой цене. Например, недавно продавались пять игровых приставок Playstation последнего поколения, сейчас на продажу выставлена другая приставка. В магазине она стоит, например, 600 евро, а на аукционе может стоить 200 евро.

"Можно купить совсем дешево, если вашу цену не перебьют, но люди достаточно активно участвуют в таких аукционах. Цены, за которые уходят вещи, иногда близки к рыночным, потому что и количество участников велико", — добавила она.