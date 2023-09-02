Планируется расширить возможности привлечения Земессардзе к обеспечению усиленного режима работы системы охраны границы. Это предусматривают предложения, подготовленные министром обороны Инарой Мурниеце и Министерством обороны.

В Сейм были поданы предложения к поправкам в Закон о Земессардзе, которые парламент должен рассмотреть в окончательном чтении.

Законом предлагается установить, что земессарга можно привлечь к исполнению задач Земессардзе и обучению более 30 дней в году даже в случае объявления усиленного режима работа системы охраны больницы.

Мурниеце пояснила, что изменения необходимы, поскольку в настоящее время закон не предусматривает возможности привлечения земессаргов на срок более 30 дней и обязанности работодателя освободить земессарга, который участвует в исполнении задания, от трудовых обязанностей. Также образовательное учреждение не обязано освобождать от учебы земессарга, участвующего в предоставлении поддержки Госпогранохране.