День знаний в Риге прошел относительно спокойно, сообщил представитель столичной полиции Томс Садовскис.

С учетом различных мероприятий в честь 1 сентября и концертов количество молодежи в центре Риги было гораздо больше, чем обычно в пятницу.

Садовскис отметил, что в основном это были студенты, но были замечены и несколько несовершеннолетних в состоянии алкогольного опьянения.

Муниципальная полиция также проводила проверки в развлекательных заведениях и магазинах. Фактов продажи алкоголя несовершеннолетним не выявлено, но в нескольких случаях им продавали энергетические напитки, что запрещено.