Большинство или 68% жителей Латвии по-прежнему видят расходы в различных жизненных сферах как угрозу заботе о здоровье, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Mēness aptieka и исследовательским агентством Norstat.

В прошлом году результаты аналогичного опроса были похожими — тогда почти такое же количество респондентов (67%) дали такой ответ.

Год назад вышеназванные опасения высказали даже более 70% респондентов в возрастной группе от 50 до 74 лет, и в этом году эта доля ответов является самой высокой в этой возрастной группе. Более 60% респондентов в возрасте от 30 до 49 лет опасаются, что им не хватит средств на здравоохранение. Кроме того, среди женщин чуть больше респондентов считают, что средств на здоровье может не хватить.

В прошлогоднем опросе на вопрос, воспринимаете ли вы растущие в различных жизненных сферах расходы как угрозу того, что не хватит средств на здравоохранение, большинство утвердительных ответов дали жители Латгале — 73%. В этом году их было немного меньше — 69%. В других регионах результаты похожи на прошлогодние, когда в Курземе 70% жителей выразили обеспокоенность по поводу наличия достаточного количества средств на здравоохранение. Аналогичная ситуация наблюдается в Риге, окрестностях столицы и Земгале, где этот ответ дали более 60% респондентов. Такого мнения в прошлом году придерживались 57% жителей Видземе, а в этом году их доля увеличилась до 67%.

По сравнению с другими возрастными группами среди молодых жителей младшей возрастной группы от 18 до 29 лет и в этом году, и год назад наблюдается большая уверенность в том, что они всегда найдут средства для своего здоровья, поэтому рост цен в других сферах жизни не вызывают беспокойства. Такая уверенность среди всех возрастных групп наблюдается в большей степени у жителей окрестностей столицы — 18%, Риги и Видземе — 16%, Курземе — 15%, Земгале — 14%, а вот в Латгале такой ответ дали только 11% респондентов.