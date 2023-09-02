В ходе проверки Центра государственного языка (ЦГЯ) выяснилось, что четыре бухгалтера Даугавпилсского Управления образования не владеют латышским языком на необходимом уровне. На данный момент они продолжают свою работу. Проверка в муниципальном учреждении началась после поступления жалобы, сообщает LSM.lv.

На основании жалобы сотрудники Центра госязыка пару месяцев назад отправились в Даугавпилсское Управление образования с проверкой. Была проведена оценка языковых навыков бухгалтеров — у четырех из них они оказались недостаточными. Упомянутые лица были подвергнуты административному наказанию.

"То, что произойдет [позже] в таком учреждении с такими сотрудниками, напрямую зависит от руководства соответствующего учреждения. Какие меры они будут реализовывать, будут ли они продолжать работать, будет ли у них указ, например, пройти обучение, чтобы улучшить навыки госязыка", — заявил руководитель Регионального отделения Контроля языка ЦГЯ Вилнис Кушкис.

В Даугавпилсе бухгалтерам дано время до конца ноября, чтобы усовершенствовать свои знания и доказать это.

"Я думаю, что времена, когда работодателю приходиться беспокоиться о том, что его сотрудники не знают языка, должны однажды закончиться", — заявила глава Управления образования Марина Исупова, добавив, что если кто-то не выучил язык, с ним попрощаются.

Результаты проверки не стали сюрпризом. "Объема их знаний было достаточно для выполнения своих обязанностей. Но мы знали, что это так. Все четверо — предпенсионного возраста. Сколько могли, столько учились, как могли, так поддерживали. Свою голову не приставишь", — отметила Исупова.

Глава управления выразила уверенность в том, что если проверять других сотрудников, например, методистов, критики не будет. Оштрафованные бухгалтеры не общаются ежедневно с работниками школ при вводе данных.

Между тем коллеги, которым приходится каждый день общаться с сотрудниками школ, рассказали, что иногда технический работник или даже педагог начинает разговор на русском языке.

"У нас также есть депутаты, которые не умеют говорить по-латышски. Они пытаются что-то по слогам сказать, но не могут. На базовом уровне изъясниться могут, но перейти легко, как мы, латыши, переходим на русский язык, для них проблема", — заявила бухгалтер Марите Плоциня.