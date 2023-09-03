В Плявниеках и Иманте появятся новые полосы для общественного транспорта, сообщили в управлении внешних связей Рижской думы. В Плявниеках работы начались 31 августа, а в Иманте на улице Золитудес они начнутся со следующей недели.

В микрорайоне Плявниеки полоса общественного транспорта появится на участке улицы Лубанас перед улицей Сахарова в направлении от Южного моста. Это позволит общественному транспорту без задержек поворачивать на улицу Сахарова. Далее полоса будет идти по участку улицы Сахарова от улицы Лубанас до улицы Ясмуйжас.

Еще одна полоса для общественного транспорта будет оборудована на участке улицы Катлакална перед улицей Лубанас.

Чтобы изменения в организации движения были безопасными и не создавали конфликтных ситуаций, на участке улицы Лубанас перед улицей Сахарова другим транспортным средствам будет запрещен поворот налево.

В целях улучшения проходимости на пересечении улиц Лубанас и Илукстес будет запрещен поворот налево с улицы Илукстес на улицу Лубанас. Вместе с перепрограммированием светофора это обеспечит в направлении Южного моста большую проходимость транспортного потока как по улице Лубанас, так и при повороте в сторону моста с улицы Илукстес на улицу Лубанас.

Левый поворот будет разрешен с улицы Лубанас на улицу Илукстес.

С другой стороны, с понедельника, 4 сентября, начнутся работы в Иманте.

Полоса общественного транспорта будет проложена на участке улицы Золитудес от улицы Грамздас до железнодорожного переезда в направлении переезда.

Как сообщили в Рижской думе, работы могут занять до двух недель, поскольку для нанесения горизонтальной разметки необходима соответствующая погода.