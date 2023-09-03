3 сентября температура воды в Рижском заливе на пляжах в Вецаки и Вакарбулли, а также в Даугавгриве составляет плюс 16 градусов по Цельсию, сообщает Рижская муниципальная полиция.
Температура воды в Даугаве на пляже Луцавсала 3 сентября составляет +18 градусов, на Кипсале - плюс 17 градусов, на Румбуле - плюс 16 градусов.
В озере Кишэзерс температура воды составляет +18 градусов. А наиболее теплая вода в рижских водоемах - в озере Бабелите - плюс 19 градусов.
В этом сезоне в Риге официально действуют восемь пляжей - на озерах Кишэзерс и Бабелитис, в Вецаки, Вакарбулли, Даугавгриве, Кипсале, Румбуле и Луцавсале. На этих пляжах проводится уборка территории и мониторинг состояния воды, а также работают спасательные бригады.
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