3 сентября температура воды в Рижском заливе на пляжах в Вецаки и Вакарбулли, а также в Даугавгриве составляет плюс 16 градусов по Цельсию, сообщает Рижская муниципальная полиция.

Температура воды в Даугаве на пляже Луцавсала 3 сентября составляет +18 градусов, на Кипсале - плюс 17 градусов, на Румбуле - плюс 16 градусов.

В озере Кишэзерс температура воды составляет +18 градусов. А наиболее теплая вода в рижских водоемах - в озере Бабелите - плюс 19 градусов.