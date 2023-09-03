28 марта 2023 года был издан приказ о предоставлении Министерству охраны окружающей среды и регионального развития (VARAM) финансирования в размере 21 788 249 евро, для покрытия расходов органами местного самоуправления в 2023 году, которые оказывали поддержку гражданам Украины, включая предоставление проживания и питания.
Теперь правительство планирует увеличить финансирование до 32 152 527 евро, чтобы и дальше покрывать расходы, которые несут органы местного самоуправления, оказывая поддержку мигрантам из Украины.
Министр финансов должен будет проинформировать Комиссию Сейма по бюджету и финансам (налогам) об изменениях в ассигнованиях. Если Комиссия Сейма не выдвинет возражений в течение пяти рабочих дней после получения соответствующей информации, то изменения в ассигнованиях должны будут сделаны.