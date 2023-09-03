Правительство планирует увеличить финансирование органов местного самоуправления примерно на 10 миллионов евро, чтобы они оказали поддержку народу Украины, следует из информации на портале правовых актов TAP.

28 марта 2023 года был издан приказ о предоставлении Министерству охраны окружающей среды и регионального развития (VARAM) финансирования в размере 21 788 249 евро, для покрытия расходов органами местного самоуправления в 2023 году, которые оказывали поддержку гражданам Украины, включая предоставление проживания и питания.

Теперь правительство планирует увеличить финансирование до 32 152 527 евро, чтобы и дальше покрывать расходы, которые несут органы местного самоуправления, оказывая поддержку мигрантам из Украины.