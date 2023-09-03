Миссия НАТО по патрулированию воздушного пространства стран Балтии обойдется Латвии в ближайшие два года примерно в 6 млн евро.

Подготовленный Министерством обороны проект постановления правительства предусматривает, что фактические расходы на содержание миссии в 2024-2025 гг. будут покрыты из бюджета Минобороны на сумму до 6 млн евро, которые необходимы для оплаты патрулирования, осуществляемого странами НАТО.

В мае этого года стало известно, что самолеты НАТО, патрулирующие воздушное пространство Балтии, будут временно размещены на авиабазе в Лиелварде, поскольку эстонскую авиабазу в Эмари планируется закрыть на ремонт. Уже в следующем году Германия разместит свою миссию патрулирования в Лиелварде.

В мае министры обороны стран Балтии договорились о значительном увеличении поддержки принимающей стороной союзников НАТО, осуществляющих воздушное патрулирование в небе Балтии. Это обязательство было закреплено подписанием нового совместного соглашения о распределении расходов на прием воздушных патрулей НАТО.