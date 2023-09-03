С сентября самоуправление Адажского края будет использовать для связи только мобильные телефоны, сообщает агентство LETA.

Как поясняется на сайте Адажского самоуправления, переход только на мобильные телефоны основан на том, что структурные подразделения самоуправления расположены как в Адажской, так и в Царникавской волостях. Кроме того, многие специалисты эпизодически выполняют рабочие обязанности в обоих волостях или за пределами административной территории края, поэтому позвонить на стационарные телефоны нет возможности.

Затраты на расширение существующей Интернет-телефонии или фиксированной связи, а также приобретение и эксплуатацию дополнительных телефонных аппаратов создадут значительные дополнительные расходы для властей края.

Благодаря переходу на мобильные телефоны охват специалистов улучшится. Кроме того существенно снизятся расходы бюджета самоуправления на услуги связи, подчеркивают власти Адажского края.