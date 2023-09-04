Новое правительство, создание которого поручено нынешнему министру благосостояния Эвике Силине ("Новое Единство"), должно вернуть доверие общества, заявил председатель фракции Союза зеленых и крестьян (СЗК) Виктор Валайнис в программе ТВ3 "900 секунд".
Он напомнил, что у правительства премьер-министра Кришьяниса Кариньша ("Новое Единство") была худшая оценка, поэтому необходимо работать над тем, чтобы новое правительство вернуло доверие общественности.
Валайнис считает, что уровень доверия упал из-за того, что правительство не смогло продемонстрировать свою дееспособность.
На вопрос, есть ли у СЗК "красные линии", Валайнис заявил, что работу надо начинать как можно скорее, а не заниматься ультиматумами. По его мнению, предыдущее правительство было основано на ультиматумах.
"Мы не хотим так работать", — добавил Валайнис.
В качестве основных задач он назвал здравоохранение, вопросы доступности рабочей силы и образование. Также не следует забывать и о вопросах безопасности, которые должны быть приоритетными, отметил он.
Валайнис не стал уточнять, какими сферами хотел бы руководить СЗК, заявив лишь, что одним из министерств, за которое СЗК готов взять на себя ответственность, является Министерство земледелия.