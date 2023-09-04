Новое правительство, создание которого поручено нынешнему министру благосостояния Эвике Силине ("Новое Единство"), должно вернуть доверие общества, заявил председатель фракции Союза зеленых и крестьян (СЗК) Виктор Валайнис в программе ТВ3 "900 секунд".

Он напомнил, что у правительства премьер-министра Кришьяниса Кариньша ("Новое Единство") была худшая оценка, поэтому необходимо работать над тем, чтобы новое правительство вернуло доверие общественности.

Валайнис считает, что уровень доверия упал из-за того, что правительство не смогло продемонстрировать свою дееспособность.

На вопрос, есть ли у СЗК "красные линии", Валайнис заявил, что работу надо начинать как можно скорее, а не заниматься ультиматумами. По его мнению, предыдущее правительство было основано на ультиматумах.

"Мы не хотим так работать", — добавил Валайнис.

В качестве основных задач он назвал здравоохранение, вопросы доступности рабочей силы и образование. Также не следует забывать и о вопросах безопасности, которые должны быть приоритетными, отметил он.