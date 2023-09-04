В августе сдан в эксплуатацию первый масштабный инфраструктурный объект на границе Латвии и Беларуси - тоннель длиной 30 метров, который облегчит охрану границы возле железнодорожной линии Даугавпилс-Полоцк, сообщил агентству LETA председатель правления Valsts nekustamie īpašumi (VNĪ) Ренарс Гришкевичс.

Он отметил, что 30-тонный металлический тоннель является одним из самых функциональных и устойчивых инженерно-технических сооружений такого типа в Латвии.

Также Гришкевич упомянул, что правительство поддержало план мобилизации, а также нашло решение по привлечению необходимого финансирования, поэтому VNĪ взяло на себя обязательство завершить строительство забора на сухих участках латвийско-белорусской границы к концу этого года, а вдоль рек и озер — к середине следующего года. Найденные решения также позволяют мобилизовать силы для строительства современной пограничной инфраструктуры на 16,7-километровом участке вдоль Даугавы.

В то же время близится к завершению строительство понтонной дороги для более оперативной переправы через озеро Балтайс — собрано более 150 понтонов, однако работы по благоустройству прилегающей территории еще предстоит провести. Также строится инфраструктура для переправы через озеро Мелнайс. Эти объекты могут быть сданы в эксплуатацию в ближайшие несколько месяцев, прогнозирует председатель правления VNĪ.

На участках, включенных в первый этап (85,45 километра) строительства инфраструктуры, осталось построить около 13 километров забора, то есть 84% или 72 километра забора были построены до 28 августа.

Около половины участков, включенных во второй этап (63,9 километра), находятся на стадии строительства, на данный момент построено два километра забора. В рамках второго этапа вырублена вся полоса госграницы протяженностью 30,47 километра. Дополнительная вырубка лесов необходима для создания патрульной полосы вдоль рек протяженностью около 30 километров. Реализовать это можно будет, как только будет завершена разработка проекта строительства инфраструктуры. В ходе второго этапа работ планируется построить весь забор в максимально короткие сроки, завершив благоустройство пограничной полосы к концу 2024 года.

Третий этап предусматривает строительство шести вышек связи с подъездными дорогами, а также патрульной тропы длиной 16,7 километра.

Бюджет на строительство башен связи с подъездными путями запланирован в размере около 3,6 млн евро, включая налог на добавленную стоимость (PVN). Планируется привлечение поддержки фондов Европейского Союза (ЕС). В конце августа Кабинет министров разрешил VNĪ взять на себя финансовые обязательства в размере 5,8 млн евро по строительству патрульной тропы.

Также Гришкевич напомнил, что до 12 сентября строительные компании могут подать заявку на участие в открытом ценовом опросе на строительство забора вдоль латвийско-российской границы на 57-километровом приоритетном участке между Кривандским отделением погранохраны и Айзгаршским отделением погранохраны.

В целом забор планируется построить на участке латвийско-белорусской границы протяженностью 173 километра. Работы по первому этапу (протяженностью 85,9 километра) будут завершены к концу 2023 года, по второму (протяженностью 63,9 километра) и третьему (протяженностью около 16,7 километра) — к концу 2024 года. Общая стоимость строительных и сопутствующих услуг и работ первых двух этапов строительства приграничной инфраструктуры составляет 102,7 млн евро, включая PVN.