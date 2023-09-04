Инвестировав более миллиона евро, девелопер жилой недвижимости Bonava Latvija построил в Зиепниеккалнсе ранее не существовавшую улицу Реймермуйжас, а также полностью реконструировал прилегающую улицу Тумес.

С появлением 180-метровой улицы Реймермуйжас решен вопрос доступа к нескольким частным домам на улице Мисас и земельным участкам, принадлежащим самоуправлению.

В рамках нового жилого проекта Pīlādžu mājas одновременно со строительством улиц были реконструированы или заново проложены важнейшие городские коммуникации.

Также на протяжении 250 метров полностью реконструирована прилегающая улица Тумес — она превратилась в полноценную двухполосную улицу с тротуарами с обеих сторон. В ходе реконструкции построена новая система дождевой канализации, проложены электросети, водопровод, новые слаботочные сети, установлено уличное освещение. Вдоль улицы Тумес оборудовано несколько парковок для жителей квартала и посетителей Зиепниеккалнсского кладбища.

Еще один микрорайон, где Bonava Latvija занималась реконструкцией улиц, — это Кенгарагс. Здесь в рамках проекта Blūmendāles mājas только что сдан в эксплуатацию 130-метровый участок улицы, соединяющий улицу Прушу с муниципальным стадионом, Рижской 65-й основной школой и двумя детскими садами. Реконструировано также 180 м внутриквартальных дорог. Продолжены электросети, оборудовано уличное освещение, реконструированы и построены дождевая канализация и водопровод. Кроме того, застройщик на свои средства построил новую пешеходную дорожку к улице Прушу.

Фото: Publicitātes foto/"Bonava Latvija"